Экс-игрок НБА: Nike якобы заботится о правах человека, но им наплевать на геноцид уйгуров

Экс-форвард «Бостон Селтикс» Энес Кантер Фридом поддержал решение компании Nike прекратить сотрудничество с разыгрывающим «Бруклин Нетс» Кайри Ирвингом, однако обвинил компанию в двойных стандартах за умалчивание проблемы уйгуров в Китае.

«Я поддерживаю Nike в приостановке сотрудничества с Кайри Ирвингом. Компания делает вид, что заботится о правах человека, но им наплевать на миллионы мусульман, которых преследуют и убивают в Китае. Геноцид мусульман не вписывается в ваши финансовые планы? Nike — это позор!» — написал Фридом в своих социальных сетях.

Кайри Ирвинг был дисквалифицирован на пять матчей за антисемитскую публикацию в соцсетях. Ранее Энес Кантер обвинил в двойных стандартах и НБА, которая, по его мнению, также не уделяет внимания проблеме уйгуров.

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