Инсайдер ESPN: все клубы НБА готовы вступить в борьбу за Кевина Дюранта

Инсайдер ESPN Зак Лоу заявил, что многие клубы НБА готовы вступить в борьбу за форварда «Бруклин Нетс» Кевина Дюранта. По информации Лоу, руководство команды вновь рассматривает вариант обмена баскетболиста в другой клуб.

«Не думаю, что это произойдёт быстро, и вообще произойдёт ли когда-нибудь на самом деле. Но я точно знаю, что теперь вся лига готова вновь вступить в борьбу за Кевина Дюранта», — приводи слова Лоу Ahn Fire Digital.

Отметим, Дюрант просил «Нетс» обменять его в это межсезонье, но потом передумал. Одной из главных причин отсутствия конкретики в переговорах стала завышенная цена «Бруклина».

«Нетс» после 10 матчей на старте сезона занимают 11-е место в таблице Восточной конференции.

Новость по теме Абдул-Джаббар: Ирвингу вскружили голову деньги и слава, на него влияет пропаганда

Куда вкладывают свои деньги звёзды НБА?