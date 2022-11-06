Инсайдер ESPN: все клубы НБА готовы вступить в борьбу за Кевина Дюранта
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Инсайдер ESPN Зак Лоу заявил, что многие клубы НБА готовы вступить в борьбу за форварда «Бруклин Нетс» Кевина Дюранта. По информации Лоу, руководство команды вновь рассматривает вариант обмена баскетболиста в другой клуб.
«Не думаю, что это произойдёт быстро, и вообще произойдёт ли когда-нибудь на самом деле. Но я точно знаю, что теперь вся лига готова вновь вступить в борьбу за Кевина Дюранта», — приводи слова Лоу Ahn Fire Digital.
Отметим, Дюрант просил «Нетс» обменять его в это межсезонье, но потом передумал. Одной из главных причин отсутствия конкретики в переговорах стала завышенная цена «Бруклина».
«Нетс» после 10 матчей на старте сезона занимают 11-е место в таблице Восточной конференции.
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