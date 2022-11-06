Дюрант рассказал о состоянии команды в отсутствие Нэша и Ирвинга

Звёздный форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант высказался о состоянии команды после увольнения Стива Нэша с поста главного тренера и дисквалификации Кайри Ирвинга за антисемитскую публикацию в соцсетях. Дюрант отметил, что нынешнее время, вероятнее всего, станет с моральной точки зрения одним из самых трудных в сезоне.
«Это был уникальный опыт. Но многие ребята уже проходили через разные трудности в этой лиге, в том числе и за пределами площадки. Мы получаем небольшое утешение от того, что имеем возможность просто играть в баскетбол, товарищество и единение с партнёрами по команде помогает нам выстоять в эти тяжёлые дни.
В течение сезона будет много пиков и спадов формы, но нынешнее время, скорее всего, будет самым трудным, с чем столкнулась наша команда. Очень важно держаться вместе и преодолеть всё это», — приводит слова Дюранта ESPN AR.
Куда вкладывают свои деньги звёзды НБА?
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