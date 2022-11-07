Стали известны подробности состояния Кавая Леонарда после травмы

Лидер «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард начал принимать участие в индивидуальных тренировках, однако сроки его возвращения на паркет до сих пор неизвестны, сообщает ESPN.

Леонард пропустил седьмую игру подряд из-за травмы правого колена в воскресенье вечером, когда «Клипперс» играли с «Ютой Джаз».

«На самом деле нет временных рамок, когда он вернётся. Самое главное — это тестирование, через которое он проходит и которое показывает прогресс в восстановлении, ему становится лучше с каждым днём. Так что сейчас мы просто принимаем это день за днём, и у нас нет никаких сроков», — приводит слова главного тренера команды Тайрона Лю ESPN.

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