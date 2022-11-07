Инсайдер: владельца «Бруклина» призвали отказаться от намерения пригласить Удоку
Поделиться
Некоторые авторитетные люди призвали владельца «Бруклин Нетс» Джо Цая отказаться от намерения пригласить в качестве главного тренера отстранённого наставника «Бостон Селтикс» Име Удоку. Об этом в своих социальных сетях рассказал известный баскетбольный журналист и инсайдер Марк Штейн.
Напомним, Удоку считают одним из главных кандидатов на пост наставника «Бруклина». 1 ноября стало известно об увольнении с поста главного тренера «Нетс» 48-летнего канадского специалиста Стива Нэша, который возглавлял команду с 2020 года. Нынешний сезон складывался для «Бруклина» неудачным образом. Его команда начала с показателями 2-5 в графе «победы – поражения».
«Как работает это дерьмо?» Дюрант зарегистрировался в TikTok:
Новость по темеДюрант рассказал о состоянии команды в отсутствие Нэша и Ирвинга
Комментарии
- 7 ноября 2022
-
10:22
-
10:09
-
09:53
-
09:25
-
09:12
-
09:00
-
04:19
-
02:18
-
00:50
- 6 ноября 2022
-
23:42
-
23:37
-
21:34
-
21:29
-
20:57
-
20:52
-
20:26
-
19:53
-
19:10
-
17:50
-
16:50
-
16:04
-
15:31
-
15:00
-
14:38
-
14:21
-
14:06
-
13:51
-
13:19
-
13:08
-
12:50
-
12:18
-
11:25
-
11:09
-
10:54
-
10:38
Партнерский контент