Инсайдер: владельца «Бруклина» призвали отказаться от намерения пригласить Удоку

Некоторые авторитетные люди призвали владельца «Бруклин Нетс» Джо Цая отказаться от намерения пригласить в качестве главного тренера отстранённого наставника «Бостон Селтикс» Име Удоку. Об этом в своих социальных сетях рассказал известный баскетбольный журналист и инсайдер Марк Штейн.



Напомним, Удоку считают одним из главных кандидатов на пост наставника «Бруклина». 1 ноября стало известно об увольнении с поста главного тренера «Нетс» 48-летнего канадского специалиста Стива Нэша, который возглавлял команду с 2020 года. Нынешний сезон складывался для «Бруклина» неудачным образом. Его команда начала с показателями 2-5 в графе «победы – поражения».

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