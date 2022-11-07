Харрис рассказал о состоянии пропускавшего три последних матча Эмбиида

Форвард «Филадельфии Сиксерс» Тобиас Харрис поделился подробностями о состоянии товарища по команде, центрового Джоэла Эмбиида. Игрок пропускал три последние встречи команды: два матча с «Вашингтон Уизардс» и одну встречу с «Нью-Йорк Никс». Сообщалось, что Эмбиид перенёс болезнь, не связанную с коронавирусом. По словам Харриса, Джоэл принял участие в последней тренировке «Филадельфии» и выглядел в ней хорошо.



«Он выглядел хорошо, хотя мы занимались не очень долго. Но просто факт того, что он вышел на площадку, уже значим для нас. Здорово, что он просто присутствовал по обе стороны баскетбольной площадки», — приводит слова Харриса обозреватель Кит Помпеи.

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