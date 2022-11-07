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«Многие дамы могут счесть это за унижение». Гомельский — о вопросе про женский баскетбол

«Многие дамы могут счесть это за унижение». Гомельский — о вопросе про женский баскетбол
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Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос по поводу целесообразности уменьшить высоту расположения кольца для женщин. По словам человека, задававшего этот вопрос, такой шаг предоставил бы женщинам возможность забивать сверху и мог бы увеличить зрелищность игры.

«Первый раз это предложение рассматривалось ещё в конце 60-х годов. По нескольким причинам оно было отвергнуто. И сейчас не следует даже заикаться об этом. Многие дамы могут счесть это за унижение», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

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Ранее Владимир объяснил, почему «Анадолу Эфес» неудачно стартовал в новом сезоне Евролиги.

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