«Многие дамы могут счесть это за унижение». Гомельский — о вопросе про женский баскетбол

Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос по поводу целесообразности уменьшить высоту расположения кольца для женщин. По словам человека, задававшего этот вопрос, такой шаг предоставил бы женщинам возможность забивать сверху и мог бы увеличить зрелищность игры.



«Первый раз это предложение рассматривалось ещё в конце 60-х годов. По нескольким причинам оно было отвергнуто. И сейчас не следует даже заикаться об этом. Многие дамы могут счесть это за унижение», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

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