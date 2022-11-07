Назван фаворит на проведение «Финала четырёх» Евролиги в 2023 году
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Дубай принял решение не организовывать у себя проведение «Финала четырёх» Евролиги в этом году. Об этом со ссылкой на источники сообщает BasketNews.
По сведениям BasketNews, Евролига на данный момент не определилась с городом-организатором. При этом, как информирует издание Gazzetta.gr, фаворитом на проведение «Финала четырёх» является Каунас. Окончательное решение касательно организатора спортивного мероприятия должно быть принято в ноябре.
Действующим победителем Евролиги является «Анадолу Эфес». В финале турецкий клуб оказался сильнее «Реала». Для турок этот успех стал вторым подряд — в 2021 году «Анадолу Эфес» в финале оказался сильнее «Барселоны».
Однорукий баскетболист демонстрирует потрясающую технику:
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