«Мы целую неделю тренировались для этого». Уимбуш — о матче «Зенита» с «Нижним Новгородом»
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Американский форвард «Зенита» Томас Уимбуш высказался о предстоящем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Нижним Новгородом». Встреча состоится сегодня, 7 ноября. Начало запланировано на 20:00 по московскому времени. Матч пройдёт в Санкт-Петербурге.
«Для меня важна каждая игра, и матч с «Пари НН» – не исключение. Я настроен серьёзно, хочу побед. Уверен, что и вся наша команда готова показать классный баскетбол, мы целую неделю тренировались для этого», — приводит слова Уимбуша пресс-служба «Зенита».
В турнирной таблице Единой лиги ВТБ «Зенит» в настоящий момент занимает третье место. «Нижний Новгород» располагается на пятой позиции.
«Зенит» победил ЦСКА и стал чемпионом Единой лиги ВТБ:
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