Кевин Дюрант заинтересован в приобретении клуба НФЛ

Двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и звезда «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант сообщил, что заинтересован в том, чтобы стать совладельцем клуба Национальной футбольной лиги (НФЛ).

«Если бы всё сложилось, то я бы принял участие. С удовольствием согласился бы на это и отдал бы часть своих денег, чтобы присоединиться к «Вашингтон Коммандерс». Посмотрим, как всё сложится. Надеюсь, что в числе владельцев найдётся кто-то приятный. Я слышал, что [Джефф] Безос и Jay-Z хотят поучаствовать, но кто знает», – приводит слова баскетболиста ESPN.

Ранее Дюрант рассказал о состоянии «Нетс» после увольнения главного тренера Стива Нэша и дисквалификации Кайри Ирвинга за антисемитскую публикацию в социальных сетях.

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