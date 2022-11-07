«А если бы это говорили вашим детям?» Зайон Уильямсон пожаловался на критику своего веса

Звёздный форвард «Нью-Орлеан Пеликанс», американец Зайон Уильямсон признался, что устал от постоянной критики баскетбольной общественности, которая уже на протяжении более чем двух сезонов обсуждает его проблемы с весом.
«Люди не понимают этого — даже журналисты, хотя и у них есть дети. Представьте, если бы кто-то говорил о вашем ребёнке так, как говорят обо мне. Критикуют моё тело, критикуют то, как я выгляжу. Каждый раз, когда обо мне говорят, то речь идёт о весе и о том, что я плохо выгляжу. Не думаю, что люди понимают, какое влияние это оказывает», – приводит слова баскетболиста издание FOX Sports.
Ранее звезда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Уильямсон высказался о Уильямсоне после матча с «Пеликанс».
«Пеликанс» показали, что располневший первый номер драфта способен забить данк:
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