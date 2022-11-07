Паскуаль прокомментировал победу «Зенита» в матче с «Нижним Новгородом» в Единой лиге ВТБ

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал победу своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Пари Нижним Новгородом» (76:66).
«Спасибо болельщикам, которые пришли сегодня, и поздравляю своих игроков с этой победой. В последнее время у нас было немало проблем, [в том числе] сразу несколько травм на одной и той же позиции. Играть в таких условиях нелегко, но вся команда хочет побеждать, хочет играть за себя и за того парня. К счастью, сегодня мы добились важной победы. В целом мы неплохо сыграли в защите, были хороши в нападении, особенно в первой половине. Во второй половине получалось с переменным успехом, но в целом мне кажется, что мы должны быть довольны тем, как сыграли сегодня», — приводит слова Хавьера Паскуаля официальный сайт Единой лиги ВТБ.
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