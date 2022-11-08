45 очков Стефена Карри позволили «Голден Стэйт» обыграть «Сакраменто»

В Сан-Франциско (США) на стадионе «Чейз Центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Сакраменто Кингз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 116:113.



Самым результативным игроком у «Голден Стэйт» стал разыгрывающий американец Стефен Карри, набравший 45 очков, восемь подборов и семь передач. Также стоит отметить американца Эндрю Уиггинса, который набрал 25 очков, 10 подборов и две передачи. Самым результативным у гостей стал американский разыгрывающий Де'Арон Фокс. На его счету 26 очков, два подбора и шесть передач. Также стоит отметить нулевого номера американского защитника Малина Монка, который набрал 24 очка, шесть подборов и четыре передачи.