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45 очков Стефена Карри позволили «Голден Стэйт» обыграть «Сакраменто»

45 очков Стефена Карри позволили «Голден Стэйт» обыграть «Сакраменто»
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В Сан-Франциско (США) на стадионе «Чейз Центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Сакраменто Кингз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 116:113.

Самым результативным игроком у «Голден Стэйт» стал разыгрывающий американец Стефен Карри, набравший 45 очков, восемь подборов и семь передач. Также стоит отметить американца Эндрю Уиггинса, который набрал 25 очков, 10 подборов и две передачи. Самым результативным у гостей стал американский разыгрывающий Де'Арон Фокс. На его счету 26 очков, два подбора и шесть передач. Также стоит отметить нулевого номера американского защитника Малина Монка, который набрал 24 очка, шесть подборов и четыре передачи.

НБА - регулярный чемпионат
08 ноября 2022, вторник. 06:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
116 : 113
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 47, Уиггинс - 25, Томпсон - 16, Грин - 11, Куминга - 5, Лэмб - 4, Джером - 2, Луни - 2, Муди - 2, Пул - 2, Болдуин Мл., Грин, Дивинченцо, Игуодала, Роллинз, Уайзмен
Сакраменто Кингз: Фокс - 28, Монк - 24, Сабонис - 19, Митчелл - 12, Хаертер - 11, Дэвис - 9, Мюррэй - 6, Лайлз - 2, Мету - 2, Барнс, Деллаведова, Кета, Лень, Монеке, Окпала, Холмс, Эллис
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