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29 очков Энтони Дэвиса не помогли «Лейкерс» одолеть «Юту»

29 очков Энтони Дэвиса не помогли «Лейкерс» одолеть «Юту»
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В Солт-Лейк-Сити (США) на стадионе «Вивинт Смарт Хоум Арена» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Юта Джаз» принимала «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 96:94.

Самым результативным игроком у «Юты» стал финский баскетболист Лаури Маркканен, набравший 23 очка, три подбора и две передачи. Также стоит отметить американского защитника Джордана Кларксона, который набрал 22 очка, четыре подбора и столько же передач. Самым результативным у гостей стал американский центровой Энтони Дэвис. На его счету 29 очков, четыре подбора и две передачи. Также стоит отметить нулевого номера американского разыгрывающего Расселла Уэстбрука, который набрал 22 очка, три подбора и пять передач.

НБА - регулярный чемпионат
08 ноября 2022, вторник. 06:15 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
139 : 116
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Юта Джаз: Маркканен - 23, Кларксон - 22, Секстон - 17, Хортон-Такер - 15, Бисли - 14, Конли - 14, Олиник - 10, Гэй - 8, Кесслер - 8, Азубуике - 4, Больмаро - 2, Фонтеккио - 2, Агбаджи, Александер-Уолкер, Вандербилт, Джузэнг, Поттер
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 29, Уэстбрук - 22, Нанн - 18, Ривз - 11, Браун - 10, Джонс - 10, Кристи - 8, Габриэль - 4, Райан - 2, Пиппен Мл. - 1, Тоскано-Андерсон - 1, Беверли, Брайант, Джеймс, Суидер, Уокер, Шрёдер
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