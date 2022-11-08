29 очков Энтони Дэвиса не помогли «Лейкерс» одолеть «Юту»

В Солт-Лейк-Сити (США) на стадионе «Вивинт Смарт Хоум Арена» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Юта Джаз» принимала «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 96:94.



Самым результативным игроком у «Юты» стал финский баскетболист Лаури Маркканен, набравший 23 очка, три подбора и две передачи. Также стоит отметить американского защитника Джордана Кларксона, который набрал 22 очка, четыре подбора и столько же передач. Самым результативным у гостей стал американский центровой Энтони Дэвис. На его счету 29 очков, четыре подбора и две передачи. Также стоит отметить нулевого номера американского разыгрывающего Расселла Уэстбрука, который набрал 22 очка, три подбора и пять передач.