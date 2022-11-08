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Результаты всех матчей НБА 8 ноября, турнирная таблица

Результаты всех матчей НБА 8 ноября, турнирная таблица
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8 ноября состоялся очередной игровой день регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации. В общей сложности было сыграно 15 матчей.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

«Шарлотт Хорнетс» – «Вашингтон Уизардс» – 100:108
«Орландо Мэджик» – «Хьюстон Рокетс» – 127:134
«Детройт Пистонс» – «Оклахома-Сити Тандер» – 112:103
«Индиана Пэйсерс» – «Нью-Орлеан Пеликанс» – 129:122
«Филадельфия Сиксерс» – «Финикс Санз» – 100:88
«Атланта Хоукс» – «Милуоки Бакс» – 117:98
«Майами Хит» – «Портленд Трэйл Блэйзерс» – 107:110
«Чикаго Буллз» – «Торонто Рэпторс» – 111:97
«Мемфис Гриззлиз» – «Бостон Селтикс» – 106:109
«Миннесота Тимбервулвз» – «Нью-Йорк Никс» – 107:120
«Сан-Антонио Спёрс» – «Денвер Наггетс» – 109:115
«Даллас Маверикс» – «Бруклин Нетс» – 96:94
«Голден Стэйт Уорриорз» – «Сакраменто Кингз» – 116:113
«Юта Джаз» – «Лос-Анджелес Лейкерс» – 139:116
«Лос-Анджелес Клипперс» – «Кливленд Кавальерс» – 119:117

Турнирная таблица НБА
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