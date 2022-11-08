Назван клуб Единой лиги ВТБ, куда может перейти покинувший «Автодор» 27-летний легионер
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Сербский разыгрывающий Никола Ребич продолжит карьеру в «Нижнем Новгороде». Об этом информирует телеграм-канал «Перехват».
Напомним, вчера, 7 ноября, стало известно, что 27-летний игрок покинул саратовский «Автодор». Отмечалось, что Ребич принял решение воспользоваться предусмотренной опцией выхода из контракта.
Ребич перешёл в «Автодор» в середине сентября 2022 года. Сообщалось, что его соглашение с клубом из Саратова было рассчитано на 1,5 месяца с опцией продления до конца сезона. В восьми матчах регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ Никола в среднем приносил «Автодору» 8,1 очка. Также в его активе было 4,8 передачи, 1,5 подбора и 0,5 перехвата.
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