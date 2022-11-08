Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Колдуэлл-Поуп: в матчах «Лейкерс» нет баскетбола. Не вижу искры в Леброне

Колдуэлл-Поуп: в матчах «Лейкерс» нет баскетбола. Не вижу искры в Леброне
Комментарии

Атакующий защитник «Денвер Наггетс» Кентавиус Колдуэлл-Поуп поделился мнением о неудачном старте сезона для «Лос-Анджелес Лейкерс». После недавнего матча с «Ютой Джаз» (116:139) статистика калифорнийской команды стала 2-8 в графе «победы» — «поражения».

«Когда наблюдаешь за их матчами, кажется, что там просто нет баскетбола. Смотреть на это непросто. Я просто хочу снова увидеть в Леброне эту искру. Сейчас я её не вижу. Но, надеюсь, он её обретёт», – приводит слова Колдуэлл-Поупа ESPN US.

В недавней встрече с «Джаз» результативным игроком в составе обеих команд стал форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис. Он набрал 29 очков, а также совершил четыре подбора и отдал две результативные передачи. Леброн Джеймс в этой встрече участия не принимал из-за повреждения.

Леброн потренировался с сыновьями в зале «Лейкерс»:

Новость по теме
Бэйлесс: Леброн больше не может руководить «Лейкерс» в матчах, где они должны побеждать
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022