Колдуэлл-Поуп: в матчах «Лейкерс» нет баскетбола. Не вижу искры в Леброне

Атакующий защитник «Денвер Наггетс» Кентавиус Колдуэлл-Поуп поделился мнением о неудачном старте сезона для «Лос-Анджелес Лейкерс». После недавнего матча с «Ютой Джаз» (116:139) статистика калифорнийской команды стала 2-8 в графе «победы» — «поражения».



«Когда наблюдаешь за их матчами, кажется, что там просто нет баскетбола. Смотреть на это непросто. Я просто хочу снова увидеть в Леброне эту искру. Сейчас я её не вижу. Но, надеюсь, он её обретёт», – приводит слова Колдуэлл-Поупа ESPN US.



В недавней встрече с «Джаз» результативным игроком в составе обеих команд стал форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис. Он набрал 29 очков, а также совершил четыре подбора и отдал две результативные передачи. Леброн Джеймс в этой встрече участия не принимал из-за повреждения.

Леброн потренировался с сыновьями в зале «Лейкерс»: