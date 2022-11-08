Карлик Джонс отказал ЦСКА и «Локомотиву-Кубань»

Американский разыгрывающий (24 года, 185 см) Карлик Джонс отказал российским командам в переходе. Об этом сообщает телеграм-канал «Свободный агент».

В этом году баскетболист вёл переговоры сразу с двумя российскими клубами. Летом в услугах экс-игрока «Денвера» был заинтересован ЦСКА, но Джонс дал чётко понять, что он хочет попытать счастья с трудоустройством в НБА. В итоге армейцы подписали Далласа Мура, а Карлик в конце августа заключил негарантированный однолетний контракт с «Чикаго» (сейчас выступает за фарм-команду «быков» Windy City Bulls в G-лиге).



Осенью уже «Локомотив-Кубань» предпринял попытку договориться с разыгрывающим. Стороны вели предметные переговоры и в какой-то момент были близки к соглашению, но Джонс всё же отказался от переезда в Россию после семейного совета.