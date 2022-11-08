Дрэймонд Грин оценил результативную игру Стефена Карри
Поделиться
Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин прокомментировал победу в матче с «Сакраменто Кингз», отметив действия лидера команды Стефена Карри, который стал самым результативным игроком встречи, набрав 47 очков, сделав восемь подборов и восемь результативных передач.
«По-моему, это была одна из самых важных игр с момента финала прошлого сезона. Карри просто не хотел, чтобы мы проиграли. Воспринимайте это с долей скептицизма, потому что я никоим образом не приравниваю эти матчи. Но вы понимаете, когда нужно выходить и показывать результат. Это был один из тех случаев, когда Стеф брал всё на себя», — приводит слова Грина ESPN AR.
За счёт этой победы «Уорриорз» прервали пятиматчевую серию поражений.
Куда вкладывают свои деньги звёзды НБА?
Комментарии
- 8 ноября 2022
-
18:32
-
18:21
-
18:00
-
17:41
-
17:25
-
16:46
-
16:21
-
15:40
-
14:51
-
14:23
-
13:03
-
12:09
-
12:05
-
11:48
-
10:58
-
10:22
-
10:04
-
09:37
-
09:16
-
09:14
-
08:30
-
08:25
-
08:07
-
07:11
-
06:27
-
00:38
- 7 ноября 2022
-
23:53
-
22:59
-
22:54
-
21:46
-
20:59
-
20:54
-
19:50
-
19:08
-
18:10
Партнерский контент