Дрэймонд Грин оценил результативную игру Стефена Карри

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин прокомментировал победу в матче с «Сакраменто Кингз», отметив действия лидера команды Стефена Карри, который стал самым результативным игроком встречи, набрав 47 очков, сделав восемь подборов и восемь результативных передач.

«По-моему, это была одна из самых важных игр с момента финала прошлого сезона. Карри просто не хотел, чтобы мы проиграли. Воспринимайте это с долей скептицизма, потому что я никоим образом не приравниваю эти матчи. Но вы понимаете, когда нужно выходить и показывать результат. Это был один из тех случаев, когда Стеф брал всё на себя», — приводит слова Грина ESPN AR.

За счёт этой победы «Уорриорз» прервали пятиматчевую серию поражений.

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