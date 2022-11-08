Наставник «Кингз»: в матче с «Уорриорз» судьи забрали у нас шанс на овертайм

Главный тренер «Сакраменто Кингз» Майк Браун высказался о решении судей не назначить фол в концовке матча с «Голден Стэйт Уорриорз» (113:116).
За 1,3 секунды до конца четвёртой четверти Кевин Хаертер выполнял бросок из-за дуги, и в этот момент его задел по руке Клэй Томпсон. Бросок оказался неудачным, после чего все обратили внимание на рефери, который не зафиксировал в этом моменте фол.
«Тяжело быть такой командой, как «Сакраменто Кингз». На Кевине был явный фол. Я просто хотел, чтобы в концовке игры кто-то сделал смелый шаг и принял правильное решение. Если парня бьют по руке, когда он бросает трёху, это фол. Когда игрок делает три, четыре или шесть шагов, то это пробежка, и так далее.
Я просто хотел, чтобы судьи дали нам шанс перевести игру в овертайм. Но, как и в матче с «Майами», я спросил судью, был ли это фол. Он сказал, что нет. Но это ведь явное нарушение правил. Сейчас я не в лучшем настроении, потому что наши парни боролись, но у них забрали шанс на овертайм», — цитирует Брауна Yahoo Sports.
«Голден Стэйт» — чемпион НБА сезона-2021/2022.
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