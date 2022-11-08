Стив Керр высказался о победе «Голден Стэйт» после серии из пяти поражений

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр прокомментировал победу команды в матче с «Сакраменто Кингз» (116:113). Действующим чемпионам удалось прервать неудачный отрезок, который насчитывал пять поражений подряд.
«Первая половина игры в плане состава прошла так, как мы планировали. В перерыве мы решили заменить Луни на Пула. После хорошего начала команда по каким-то причинам потеряла самообладание. Но мне очень понравились наши действия во второй половине.
Мы неплохо защищались на дуге, позволив реализовать только 4 из 18 трёхочковых, в то время как в первой половине соперник реализовал 10 из 22. Парни просто почувствовали энергию и сделали всё, чтобы добиться результата. Мы как будто летали по паркету на одном дыхании», — приводит слова Керра Yahoo Sports.
Звёзды НБА против маленьких детей. Никаких поддавков.
- 8 ноября 2022
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