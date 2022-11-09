«Земля плоская. А евреи — ящерицы». Американский телеведущий спародировал Кайри Ирвинга

Известный американский телеведущий Говард Стерн подверг резкой критике звёздного разыгрывающего «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинга. Ранее из-за публикации Ирвингом в соцсетях ссылки на документальный фильм «От евреев к неграм: разбудите чёрную Америку» он был отстранён «Бруклином» не менее чем на пять матчей, а в НБА разгорелся скандал, который вышел за пределы лиги.



«Этот Кайри Ирвинг — полный придурок. Знаете, что за чертовщина творится — он считает, что Земля плоская. Вот такой этот Кайри Ирвинг. Он же просто придурок. Полный болван», — приводит слова Стерна Ahn Fire Digital.



Далее Стерн стал пародировать Ирвинга:



«Просто позвольте мне ненавидеть евреев, ради бога. Не мешайте мне. Я просто хочу зайти в «Твиттер» и ненавидеть евреев. Не можете наконец оставить меня в покое? Все ведь ненавидят евреев. Почему же вы придираетесь ко мне? Я всего лишь игрок НБА. Я ничего не понимаю. Многие ненавидят евреев. А Земля плоская. Евреи — ящерицы. Следующий вопрос. Прекратите это, оставьте меня в покое».

Куда вкладывают свои деньги звёзды НБА?