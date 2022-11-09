Появились первые подробности встречи Кайри Ирвинга с комиссионером НБА

Комиссионер НБА Адам Сильвер и оказавшийся в антисемитском скандале разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг провели встречу, в ходе которое обе стороны продуктивно обсудили пути решения сложившейся ситуации. Об этом в своих социальных сетях рассказал известный инсайдер Шэмс Чарания.



Напомним, недавно «Бруклин» отстранил Ирвинга не менее чем на пять матчей за его публикацию в соцсетях ссылки на документальный фильм «От евреев к неграм: разбудите чёрную Америку».



Напомним, помимо отстранения и некоторых других моментов, в «Нетс» хотят, чтобы Кайри пожертвовал $ 500 тысяч на борьбу с ненавистью и нетерпимостью в обществе, а также прошёл специальные курсы, которые предполагают профилактику антисемитизма и ненависти.

Куда вкладывают свои деньги звёзды НБА?