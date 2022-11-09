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«От меня ждут этого в каждой игре». Карри высказался о 47 очках в матче с «Сакраменто»

«От меня ждут этого в каждой игре». Карри высказался о 47 очках в матче с «Сакраменто»
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Звезда «Голден Стэйт Уорриорз» американец Стефен Карри высказался по поводу своего выступления в матче с «Сакраменто Кингз» (116:113).

На счету разыгрывающего семь трёхочковых и 47 набранных очков.

«То, как я играю в таких матчах, не является для меня тяжёлым бременем, потому что от меня ждут этого в каждой игре. Но это сигнал о том, насколько тонкой является грань победы в этой лиге. Ни для кого не секрет, что в середине матчей у нас случаются спады.

Мы заканчиваем первую четверть с хорошим преимуществом, контролируем игру. А потом мы начинаем отдавать инициативу. С нами часто такое происходит, и нам нужно это исправить, чтобы соответствовать нашему статусу», — приводит слова Карри Fadeaway World.

Карри и Томпсон попытались сдвинуть с места борца сумо:

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