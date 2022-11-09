Инсайдер представил подробности о шансах Леброна Джеймса сыграть с «Клипперс»

Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс, вероятно, примет участие в матче регулярного чемпионата НБА с «Лос-Анджелес Клипперс». Об этом в своих социальных сетях рассказал авторитетный инсайдер Дэйв Макменамин. Напомним, Леброн пропускал недавний матч с «Ютой Джаз» (116:139) из-за травмы ноги.
В то же время, по сведениям источника, участие во встрече атакующего защитника «Лейкерс» Лонни Уокера остаётся под вопросом. А разыгрывающий «озёрников» Патрик Беверли, по словам Макменамина, «больше не фигурирует в отчёте о травмированных игроках» и должен вернуться в строй после двух пропущенных матчей.
Матч «Клипперс» и «Лейкерс» состоится завтра, 10 ноября. Начало встречи запланировано на 6:00 мск.
Леброн изобразил блеяние козы, наблюдая за матчем Серены Уильямс:
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