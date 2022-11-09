Названы два игрока, на которых «Лейкерс» хотели обменять Расселла Уэстбрука

Руководство «Лос-Анджелес Лейкерс» пыталось организовать обмен разыгрывающего команды Расселла Уэстбрука на двух игроков «Сан-Антонио Спёрс» Джоша Ричардсона и Дуга Макдермотта. Об этом информирует SpursTalk, ссылаясь на свои источники.



Однако переговоры не принесли результатов, поскольку «Лейкерс» были готовы отказаться лишь от пары пиков второго раунда, которые бы были включены в сделку.



Отмечается, что и Ричардсон и Макдермотт демонстрируют в этом сезоне добротную статистику по реализации трёхочковых бросков, что немаловажно для калифорнийской команды. У Джоша эти показатели на отметке 41,9%, а у Дуга — на 43,1%. Возможно, пишет издание, сделка состоится в будущем.

Расселл Уэстбрук показал, как проводит отпуск: