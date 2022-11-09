Названы два игрока, на которых «Лейкерс» хотели обменять Расселла Уэстбрука
Поделиться
Руководство «Лос-Анджелес Лейкерс» пыталось организовать обмен разыгрывающего команды Расселла Уэстбрука на двух игроков «Сан-Антонио Спёрс» Джоша Ричардсона и Дуга Макдермотта. Об этом информирует SpursTalk, ссылаясь на свои источники.
Однако переговоры не принесли результатов, поскольку «Лейкерс» были готовы отказаться лишь от пары пиков второго раунда, которые бы были включены в сделку.
Отмечается, что и Ричардсон и Макдермотт демонстрируют в этом сезоне добротную статистику по реализации трёхочковых бросков, что немаловажно для калифорнийской команды. У Джоша эти показатели на отметке 41,9%, а у Дуга — на 43,1%. Возможно, пишет издание, сделка состоится в будущем.
Расселл Уэстбрук показал, как проводит отпуск:
Комментарии
- 9 ноября 2022
-
12:37
-
12:26
-
12:11
-
11:54
-
11:08
-
10:56
-
09:57
-
09:51
-
09:41
-
09:20
-
00:57
-
00:11
- 8 ноября 2022
-
23:47
-
23:12
-
21:55
-
21:41
-
21:18
-
20:54
-
20:13
-
19:59
-
19:31
-
19:15
-
18:45
-
18:32
-
18:21
-
18:00
-
17:41
-
17:25
-
16:46
-
16:21
-
15:40
-
14:51
-
14:23
-
13:03
-
12:09
Партнерский контент