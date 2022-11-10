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Результаты всех матчей НБА 10 ноября, турнирная таблица

Результаты всех матчей НБА 10 ноября, турнирная таблица
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10 ноября состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно 13 матчей.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.

«Орландо Мэджик» – «Даллас Маверикс» – 94:87
«Шарлотт Хорнетс» – «Портленд Трэйл Блэйзерс» – 95:105
«Индиана Пэйсерс» – «Денвер Наггетс» – 119:122
«Атланта Хоукс» – «Юта Джаз» – 119:125
«Бостон Селтикс» – «Детройт Пистонс» – 128:112
«Торонто Рэпторс» – «Хьюстон Рокетс» – 116:109
«Бруклин Нетс» – «Нью-Йорк Никс» – 112:85
«Миннесота Тимбервулвз» – «Финикс Санз» – 117:129
«Чикаго Буллз» – «Нью-Орлеан Пеликанс» – 111:115
«Оклахома-Сити Тандер» – «Милуоки Бакс» – 132:136 ОТ
«Сан-Антонио Спёрс» – «Мемфис Гриззлиз» – 122:124 ОТ
«Лос-Анджелес Клипперс» – «Лос-Анджелес Лейкерс» – 114:101
«Сакраменто Кингз» – «Кливленд Кавальерс» – 127:120

Турнирная таблица НБА
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