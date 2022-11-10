Результаты всех матчей НБА 10 ноября, турнирная таблица

10 ноября состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно 13 матчей.



«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.



«Орландо Мэджик» – «Даллас Маверикс» – 94:87

«Шарлотт Хорнетс» – «Портленд Трэйл Блэйзерс» – 95:105

«Индиана Пэйсерс» – «Денвер Наггетс» – 119:122

«Атланта Хоукс» – «Юта Джаз» – 119:125

«Бостон Селтикс» – «Детройт Пистонс» – 128:112

«Торонто Рэпторс» – «Хьюстон Рокетс» – 116:109

«Бруклин Нетс» – «Нью-Йорк Никс» – 112:85

«Миннесота Тимбервулвз» – «Финикс Санз» – 117:129

«Чикаго Буллз» – «Нью-Орлеан Пеликанс» – 111:115

«Оклахома-Сити Тандер» – «Милуоки Бакс» – 132:136 ОТ

«Сан-Антонио Спёрс» – «Мемфис Гриззлиз» – 122:124 ОТ

«Лос-Анджелес Клипперс» – «Лос-Анджелес Лейкерс» – 114:101

«Сакраменто Кингз» – «Кливленд Кавальерс» – 127:120