Чемпион НБА объяснил, почему Кайри Ирвинг вернётся на площадку

Легендарный игрок НБА, чемпион 1983 года Джулиус Ирвинг объяснил, почему Кайри Ирвинг, несмотря на последнюю скандальную историю, связанную с ним, вернётся в лигу.



«Всё дело в том, что владельцы клубов НБА — алчные люди. В конечном итоге Кайри снова будет играть в лиге в той или иной команде, какие бы скандалы с ним ни были связаны и каким бы токсичным он ни был. Пока он достаточно хорош, чтобы забрасывать мяч в корзину и выполнять свою работу, Кайри не лишится работы в НБА», — сказал Джулиус Ирвинг в разговоре с TMZ Sports.



Ранее руководство «Бруклин Нетс», за который выступает Кайри Ирвинг, отстранило игрока как минимум на пять матчей за продвижение антисемитского фильма в социальных сетях.



Кайри принёс публичные извинения, но клуб выдвинул ему ещё шесть требований, которые необходимо соблюсти, чтобы вернуться в состав.

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