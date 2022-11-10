Чемпион НБА объяснил, почему Кайри Ирвинг вернётся на площадку

Легендарный игрок НБА, чемпион 1983 года Джулиус Ирвинг объяснил, почему Кайри Ирвинг, несмотря на последнюю скандальную историю, связанную с ним, вернётся в лигу.
«Всё дело в том, что владельцы клубов НБА — алчные люди. В конечном итоге Кайри снова будет играть в лиге в той или иной команде, какие бы скандалы с ним ни были связаны и каким бы токсичным он ни был. Пока он достаточно хорош, чтобы забрасывать мяч в корзину и выполнять свою работу, Кайри не лишится работы в НБА», — сказал Джулиус Ирвинг в разговоре с TMZ Sports.
Ранее руководство «Бруклин Нетс», за который выступает Кайри Ирвинг, отстранило игрока как минимум на пять матчей за продвижение антисемитского фильма в социальных сетях.
Кайри принёс публичные извинения, но клуб выдвинул ему ещё шесть требований, которые необходимо соблюсти, чтобы вернуться в состав.
- 10 ноября 2022
-
11:50
-
11:45
-
11:22
-
11:04
-
10:58
-
10:37
-
09:56
-
09:15
-
09:10
-
08:26
-
06:18
-
06:02
-
04:02
-
00:50
-
00:28
-
00:26
- 9 ноября 2022
-
21:46
-
21:40
-
20:48
-
20:01
-
18:54
-
17:45
-
16:30
-
15:23
-
14:41
-
13:57
-
13:40
-
12:37
-
12:26
-
12:11
-
11:54
-
11:08
-
10:56
-
09:57
-
09:51