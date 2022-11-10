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Чемпион НБА объяснил, почему Кайри Ирвинг вернётся на площадку

Чемпион НБА объяснил, почему Кайри Ирвинг вернётся на площадку
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Легендарный игрок НБА, чемпион 1983 года Джулиус Ирвинг объяснил, почему Кайри Ирвинг, несмотря на последнюю скандальную историю, связанную с ним, вернётся в лигу.

«Всё дело в том, что владельцы клубов НБА — алчные люди. В конечном итоге Кайри снова будет играть в лиге в той или иной команде, какие бы скандалы с ним ни были связаны и каким бы токсичным он ни был. Пока он достаточно хорош, чтобы забрасывать мяч в корзину и выполнять свою работу, Кайри не лишится работы в НБА», — сказал Джулиус Ирвинг в разговоре с TMZ Sports.

Ранее руководство «Бруклин Нетс», за который выступает Кайри Ирвинг, отстранило игрока как минимум на пять матчей за продвижение антисемитского фильма в социальных сетях.

Кайри принёс публичные извинения, но клуб выдвинул ему ещё шесть требований, которые необходимо соблюсти, чтобы вернуться в состав.

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