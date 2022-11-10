В Мехико может появиться своя команда НБА

Марк Тейтум, заместитель комиссара Национальной баскетбольной ассоциации Адама Сильвера, заявил, что Мехико будет приоритетным городом из Северной Америки для создания новой команды в случае расширения лиги.

«В настоящий момент вопрос о расширении не стоит, но если в какой-то момент мы будем рассматривать вопрос о расширении, то Мехико должен стать одним из главных кандидатов среди городов Северной Америки», — приводит слова Тейтума ClutchPoints.

Сиэтл и Лас-Вегас также были упомянуты в качестве мест для расширения. Сиэтл когда-то был домом для «Суперсоникс» и, похоже, в какой-то момент должен получить команду НБА. Что касается Лас-Вегаса, то сейчас там проводится Летняя лига НБА.

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