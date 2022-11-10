Рейнольдс — об игре с ЦСКА: один из главных матчей регулярного сезона. Алга, УНИКС!

Центровой УНИКСа Джален Рейнольдс высказался по поводу предстоящего поединка с ЦСКА в Единой лиге ВТБ. Обе команды на данный момент идут без поражений в регулярном сезоне.

«Нас ожидает один из главных матчей регулярного сезона. ЦСКА – лидер и действующий вице-чемпион Единой лиги ВТБ, который всегда борется за самые высокие места.



Постараемся навязать гостям свою игру и добиться победы. Уверен, нас ждёт интересный и зрелищный поединок. Алга, УНИКС!» — приводит слова Рейнольдса официальный сайт казанской команды.

Встреча между ЦСКА и УНИКСом состоится 10 ноября в Москве. Начало встречи – в 19:30 мск.