Рейнольдс — об игре с ЦСКА: один из главных матчей регулярного сезона. Алга, УНИКС!
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Центровой УНИКСа Джален Рейнольдс высказался по поводу предстоящего поединка с ЦСКА в Единой лиге ВТБ. Обе команды на данный момент идут без поражений в регулярном сезоне.
«Нас ожидает один из главных матчей регулярного сезона. ЦСКА – лидер и действующий вице-чемпион Единой лиги ВТБ, который всегда борется за самые высокие места.
Постараемся навязать гостям свою игру и добиться победы. Уверен, нас ждёт интересный и зрелищный поединок. Алга, УНИКС!» — приводит слова Рейнольдса официальный сайт казанской команды.
Встреча между ЦСКА и УНИКСом состоится 10 ноября в Москве. Начало встречи – в 19:30 мск.
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