Новый главный тренер «Бруклина» прокомментировал своё назначение на эту должность

Новоиспечённый главный тренер «Бруклин Нетс» Жак Вон прокомментировал своё назначение на эту должность.
«Думаю, на этих выборах я был не среди главных кандидатов, но меня это вполне устраивает. Думаю, я не лучший мужчина для моей жены, но мы вместе 20 лет. Так что всё может получиться», — приводит слова Жака Вона Fadeaway World.
Напомним, накануне Вон был официально назначен на должность главного тренера команды.
Ранее «Бруклин» уволил с поста главного тренера команды 48-летнего канадского специалиста Стива Нэша. Под его руководством команда одержала всего две победы в семи матчах нового сезона регулярного чемпионата НБА.
В качестве одного из кандидатов на эту должность называли бывшего главного тренера «Бостон Селтикс» Име Удоку.
Жак Вон работал в тренерском штабе «Бруклина» с 2016 года. В последние сезоны он претендовал на назначение главным тренером различных команд Национальной баскетбольной ассоциации.
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