«Это их обязанность». Госсек США — о том, что должны сделать власти России по делу Грайнер

Госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал, что американские власти продолжают работать над освобождением баскетболистки Бриттни Грайнер, которая отбывает наказание в российской колонии. По словам Блинкена, в настоящий момент американская сторона ожидает, что российские власти предоставят сотрудникам посольства США доступ к Грайнер.



«Мы работаем над освобождением Бриттни Грайнер и ожидаем, что российские власти предоставят сотрудникам нашего посольства регулярный доступ ко всем гражданам США, задержанным в России, включая Бриттни, так как это является их обязанностью. Обеспечение здоровья и благополучия граждан США, содержащихся под стражей в России, является нашим приоритетом, и мы будем продолжать добиваться справедливого и прозрачного обращения со всеми ними», – приводит слова Блинкена CNN.

Бриттни Грайнер ведут на оглашение приговора: