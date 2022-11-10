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Главный тренер УНИКСа прокомментировал первое поражение команды в сезоне Единой лиги ВТБ

Главный тренер УНИКСа прокомментировал первое поражение команды в сезоне Единой лиги ВТБ
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Главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал поражение своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с московским ЦСКА. Напомним, встреча завершилась со счётом 92:79 в пользу московского клуба.

«Поздравляю ЦСКА с победой, на сегодня это лучшая команда нашего турнира. Они играют очень легко, особенно в нападении, и обладают лучшим составом. Надеюсь, в будущем, когда вернутся в строй наши травмированные, мы сможем составить конкуренцию. Пока это очень сложно. Мы старались, я доволен поведением игроков на площадке», — приводит слова Велимира Перасовича официальный сайт Единой лиги ВТБ.

Казанцы потерпели первое поражение в нынешнем сезоне. ЦСКА продолжает идти без поражений в регулярном чемпионате.

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