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Владимир Гомельский объяснил успех «Юты» в нынешнем сезоне НБА

Владимир Гомельский объяснил успех «Юты» в нынешнем сезоне НБА
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Популярный российский баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением о факторах, которые позволили «Юте Джаз» успешно начать новый сезон Национальной баскетбольной ассоциации. Владимир, в частности, отметил игровую дисциплину команды и вариативность действий в атаке.

«В текущем сезоне я видел только один матч с участием «Юты». Мне понравилось разнообразие в атаке и высокая игровая дисциплина. Кроме того, «Юта» неплохо защищается на периметре», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Напомним, в настоящий момент «Юта» возглавляет турнирную таблицу Западной конференции НБА. В этом сезоне команда из Солт-Лейк-Сити одержала 10 побед и потерпела три поражения.

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