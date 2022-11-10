Владимир Гомельский объяснил успех «Юты» в нынешнем сезоне НБА
Поделиться
Популярный российский баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением о факторах, которые позволили «Юте Джаз» успешно начать новый сезон Национальной баскетбольной ассоциации. Владимир, в частности, отметил игровую дисциплину команды и вариативность действий в атаке.
«В текущем сезоне я видел только один матч с участием «Юты». Мне понравилось разнообразие в атаке и высокая игровая дисциплина. Кроме того, «Юта» неплохо защищается на периметре», — написал Гомельский на своём официальном сайте.
Напомним, в настоящий момент «Юта» возглавляет турнирную таблицу Западной конференции НБА. В этом сезоне команда из Солт-Лейк-Сити одержала 10 побед и потерпела три поражения.
Куда вкладывают свои деньги звёзды НБА?
Комментарии
- 10 ноября 2022
-
23:49
-
23:32
-
23:21
-
22:31
-
22:27
-
22:25
-
21:58
-
21:18
-
20:50
-
20:32
-
19:51
-
19:45
-
19:06
-
18:52
-
18:34
-
17:55
-
17:49
-
15:32
-
13:50
-
13:04
-
12:33
-
11:50
-
11:45
-
11:22
-
11:04
-
10:58
-
10:37
-
09:56
-
09:15
-
09:10
-
08:26
-
06:18
-
06:02
-
04:02
-
00:50
Партнерский контент