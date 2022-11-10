Леброн сделал заявление по Кайри Ирвингу, который оказался в центре скандала

Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс высказался о ситуации с разыгрывающим клуба «Бруклин Нетс» Кайри Ирвингом, который недавно попал в центр громкого скандала из-за своей публикации фильма «От евреев к неграм: разбудите чёрную Америку». Клуб отстранил его на несколько матчей. Кроме того, Кайри потерял ряд спонсорских соглашений.



«Я уже говорил, что не верю в распространение вредной информации. И буду продолжать в том же духе. Однако Кайри извинился, и он должен иметь возможность играть. Вот что я думаю по этой ситуации. Всё так просто. Помогите ему учиться, но он должен играть. То, что его попросили сделать, чтобы вернуться на площадку, я считаю чрезмерным. Он не тот человек, каким его изображают. Ладно, возвращаюсь к своему сеансу реабилитации», — написал Леброн у себя в соцсетях.

Ирвинг показывает дриблинг, стоя ногами на двух мячах: