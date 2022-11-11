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«Барселона» одержала победу над «Маккаби» в Евролиге

«Барселона» одержала победу над «Маккаби» в Евролиге
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Испанская «Барселона» одержала победу в матче 7-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Маккаби». Встреча прошла в Тель-Авиве (Израиль) на стадионе «Менора Мивтачим Арена» и завершилась победой гостей паркета со счётом 86:79.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Николас Лапровиттола, набравший 19 очков. 15 очков на счету Кори Хиггинса. 14 баллов набрал Майк Тоби.

В составе «Маккаби» 18 очков набрал Лоренцо Браун. 16 очков на счету Уэйда Болдуина.

В следующем туре «Маккаби» сыграет с «Партизаном» в Сербии. Встреча состоится 18 ноября, начало — в 22:30 мск. «Барселона» в 8-м туре регулярного чемпионата встретится с «Анадолу Эфес». Матч пройдёт в Турции 17 ноября, начало — в 20:30 мск.

Евролига. Регулярный чемпионат. 7-й тур
10 ноября 2022, четверг. 22:05 МСК
Маккаби Тель-Авив
Тель-Авив, Израиль
Окончен
79 : 86
Барселона
Барселона, Испания
Маккаби Тель-Авив: Браун - 18, Болдуин - 16, Пойтресс - 10, Небо - 9, Адамс - 8, Ди Бартоломео - 8, Колсон - 6, Мартин - 2, Холлинс - 2, Коэн, Пнини, Хиллиард
Барселона: Лапровиттола - 19, Хиггинс - 15, Тоби - 14, Абринес - 13, Саторански - 9, Веселы - 6, Калинич - 5, Шанлы - 4, Йокубайтис - 1, Да Силва, Ннаджи, Паули
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