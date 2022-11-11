Стало известно, какую травму получил Леброн Джеймс

Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс избежал разрыва в паховой области. Отсутствие у Леброна травмы такого рода показала МРТ. Об этом информирует ESPN US.



Сообщается, что у лидера «Лейкерс» в итоге было диагностировано растяжение левой приводящей мышцы бедра. Команда не включила его в сегодняшнюю тренировку в преддверии матча регулярного чемпионата НБА с клубом «Сакраменто Кингз». Встреча состоится завтра, 12 ноября. Начало запланировано на 6:30 мск.



Напомним, Леброн не смог доиграть последний матч регулярного чемпионата с «Лос-Анджелес Клипперс» (101:114), покинув площадку в четвёртой четверти, держась за паховую область.

Толпа фанатов разбила лагерь в ожидании приезда Леброна в Сиэттл: