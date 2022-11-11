Названа позиция «Лейкерс» по возможности обмена Энтони Дэвиса

«Лос-Анджелес Лейкерс» не рассматривает возможность обмена форварда команды Энтони Дэвиса. Об этом информирует Bleacher Report, ссылаясь на свои источники.

Сообщается, что никаких звонков от других клубов по Дэвису не поступало.



Напомним, Дэвис перешёл в «Лос-Анджелес» в июне 2019 года в результате обмена с клубом «Нью-Орлеан Пеликанс». Энтони помог команде завоевать титул чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации уже в первом сезоне. В нынешнем сезоне он принял участие в 10 матчах, в которых в среднем набирал 23 очка, совершал 10,2 подбора и отдавал 2,5 передачи.

Фанат «Лейкерс» сжёг майки Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса:

Ранее сообщались подробности полученной форвардом «Лейкерс» Леброном Джеймсом травмы.