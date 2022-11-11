Главный тренер «Лейкерс» высказался о травме Леброна Джеймса, объяснив, почему счастлив

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Дарвин Хэм высказался о повреждении лидера команды Леброна Джеймса. Ранее стало известно, что у форварда диагностировали растяжение левой приводящей мышцы бедра, при этом он избежал разрыва в паховой области. Как признаётся Хэм, он счастлив, что Леброн избежал разрыва в паху – о вероятности подобного повреждения говорилось изначально.



«Разрыва в паховой области не было, и это самое главное. Так что это хорошая новость. Хотя я уверен, что ему было действительно больно. Я просто счастлив, что в итоге он избежал травмы такого рода», — приводит слова Хэма ESPN US.

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