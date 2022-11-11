Леброн Джеймс высказался о своей травме
Поделиться
37-летний звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс рассказал, что нынешняя травма не самая серьёзная в его карьере.
«Всё не так плохо, как четыре года назад», — приводит слова Джеймса издание ESPN US.
Леброн является двукратным чемпионом Олимпийским игр (2008, 2012), четырёхкратным чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (2012, 2013, 2016, 2020), а также бронзовым призёром Олимпиады-2004 и чемпионата мира — 2006. Летом нынешнего года звёздный игрок заключил с «Лейкерс» новое соглашение. В клубе не стали разглашать его детали, однако сообщалось, что форвард получит $ 97,1 млн за добавленные два года с опцией игрока на сезон-2024/2025.
Леброн танцует на яхте во время тренировки:
Комментарии
- 11 ноября 2022
-
11:36
-
11:08
-
10:38
-
09:33
-
09:17
-
08:00
-
06:35
-
06:04
-
01:09
-
00:34
-
00:07
- 10 ноября 2022
-
23:49
-
23:32
-
23:21
-
22:31
-
22:27
-
22:25
-
21:58
-
21:18
-
20:50
-
20:32
-
19:51
-
19:45
-
19:06
-
18:52
-
18:34
-
17:55
-
17:49
-
15:32
-
13:50
-
13:04
-
12:33
-
11:50
-
11:45
-
11:22
Партнерский контент