Леброн Джеймс высказался о своей травме

37-летний звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс рассказал, что нынешняя травма не самая серьёзная в его карьере.



«Всё не так плохо, как четыре года назад», — приводит слова Джеймса издание ESPN US.



Леброн является двукратным чемпионом Олимпийским игр (2008, 2012), четырёхкратным чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (2012, 2013, 2016, 2020), а также бронзовым призёром Олимпиады-2004 и чемпионата мира — 2006. Летом нынешнего года звёздный игрок заключил с «Лейкерс» новое соглашение. В клубе не стали разглашать его детали, однако сообщалось, что форвард получит $ 97,1 млн за добавленные два года с опцией игрока на сезон-2024/2025.

Леброн танцует на яхте во время тренировки: