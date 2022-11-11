Кевин Дюрант объяснил, почему освистал юных фанатов «Нью-Йорк Никс»

Звёздный форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант объяснил, почему в матче с «Нью-Йорк Никс» (112:85) освистал юных фанатов принципиального соперника.

«Пока на мне майка «Нетс» я при любой встрече с фанатом «Никс» покажу ему большой палец вниз или просто скажу то, что о нём думаю. Ведь это только усиливает соперничество между нашими командами. И болельщики чувствуют себя более вовлечёнными, если видят, что игрок тоже подогревает интерес к противостоянию.

Независимо от результатов каждой команды, независимо от того, кто выходит на паркет, наше соперничество всегда будет принципиальным, потому что болельщики в Нью-Йорке очень азартные и любят спорт и конкуренцию. Так что всё это очень весело», — приводит слова Дюранта Clutch Points.

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