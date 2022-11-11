В Госдепе США высказались о ситуации с арестованной в России Бриттни Грайнер

Высокопоставленный представитель Госдепартамента посетовал, что российская сторона не уведомила американские власти о переводе баскетболистки Бриттни Грайнер в колонию из СИЗО, где она находилась ранее. Об этом, по его словам, они узнали только после появления соответствующих новостей в прессе.



«Мы направляем россиянам очень чёткие сообщения, запрашиваем информацию о её текущем местонахождении, а также о конечном пункте назначения. Мы ожидаем, что в соответствии с их обязательствами, в том числе в соответствии с Венской конвенцией, будем иметь постоянный консульский доступ к Бриттни Грайнер», — приводит слова чиновника издание CNN.

Бриттни Грайнер ведут на оглашение приговора: