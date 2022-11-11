«Величайшие из величайших». Шакил О’Нил показал фото с распределением игроков по уровням

Член Зала славы НБА, легендарный центровой Шакил О’Нил разместил новый пост у себя в социальных сетях, где поделился с подписчиками фото, на котором изображены несколько десятков баскетболистов.



«Пирамида с величайшими из величайших», — говорится в описании к фотографии. На вершине пирамиды располагается легенда Национальной баскетбольной ассоциации Майкл Джордан. Сам Шакил во втором ряду.



«Что думаете по этому поводу, и нет, это составлял не я», — подписал фото О’Нил.

О'Нил — один из самых доминирующих центровых в истории НБА. Помимо завоевания четырёх титулов, он получал награду MVP сезона, трижды становился MVP финала НБА и 15 раз участвовал в Матче всех звёзд. В составе сборной США Шакил стал чемпионом мира и олимпийским чемпионом.

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