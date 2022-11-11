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Дончич: я ужасно играл в последних двух матчах, оба поражения — моя вина

Дончич: я ужасно играл в последних двух матчах, оба поражения — моя вина
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Звёздный разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич ответил на вопросы после второго подряд поражения команды в регулярном чемпионате НБА.

«Что случилось с нападением? Вы уже меня спрашивали после первого поражения. Я ужасно играл в последних двух матчах, эти поражения — моя вина. Нам предстоит разобраться в причинах. Необходимо было выигрывать оба этих матча, но мы этого не сделали. Я хочу понять причину этого.

Возможно, дело в хорошей защите соперника, в усталости, всего понемногу, я думаю. В последних двух играх я чувствую усталость, у меня было довольно насыщенное лето, но это не оправдание», — приводит слова Дончича Bally Sports.

В последних двух матчах «Даллас» потерпел поражения — от «Орландо Мэджик» (87:94) и от «Вашингтон Уизардс» (105:113).

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