Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг является самым ненавидимым игроком НБА в социальных сетях, сообщает The Score. Согласно исследованию более 100 тысяч сообщений в «Твиттере», опубликованных с начала сезона-2022/2023, Ирвинг стал самым нелюбимым игроком НБА в 28 штатах США.
Леброн Джеймс в основном получает негативные сообщения от пользователей в 17 штатах. Он занимает второе место в этом рейтинге. Кроме того, в список попали Бен Симмонс, Кевин Дюрант и форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин.
Напомним, ранее Ирвинга отстранили на пять матчей за антисемитскую публикацию в соцсетях.
Ирвинг оставил на своей странице ссылку на документальный фильм «От евреев к неграм: разбудите чёрную Америку», который, по мнению некоторых, содержит ряд антисемитских клише.
Через несколько дней «Бруклин» сделал заявление, в котором сообщил, что из-за этой ситуации Ирвинг отстранён на пять официальных матчей. Позже игрок удалил запись со своей страницы, а после заявления «Нетс» принёс публичные извинения.
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