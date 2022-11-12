Госдепартамент США: россияне не проявляют серьёзности в отношении ситуации с Грайнер

Представитель Государственного департамента США Нед Прайс заявил, что российское правительство не относится серьёзно к переговорам об обмене американской баскетболистки Бриттни Грайнер и Пола Уилана.



«Всё дело в том, на это намекал и президент, что российское правительство не проявляет серьёзности в отношении этой ситуации. Мы уже выдвигали существенное предложение об обмене Бриттни Грайнер и Пола Уилана.



Тот факт, что они остаются за решёткой по сей день, свидетельствует о том, что этот процесс не двигается так быстро, как нам хотелось бы. У нас идут обсуждения, мы продолжаем искать пути, чтобы как можно скорее добиться освобождения Пола Уилана и Бриттни Грайнер», — приводит слова Прайса Fox News.



Ранее стало известно, что Грайнер покинула СИЗО и отправлена в колонию общего режима, где продолжит отбывать наказание.

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