Результаты всех матчей Евролиги 11 ноября, турнирная таблица

Греческий «Панатинаикос» на домашней площадке переиграл испанскую «Басконию» в матче 7-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча проходила в Афинах (Греция) и завершилась победой хозяев паркета со счётом 98:83. Самыми результативными игроками матча в составе победителей стали Дуэйн Бэйкон и Деррик Уильямс, набравшие по 16 очков. Дабл-дабл из 11 очков и 11 подборов оформил Георгиос Папаянис. В составе гостей паркета лучшую результативность показал защитник Маркус Ховард, в активе которого 20 очков.
В другом матче игрового дня испанская «Валенсия» одержала победу над «Монако». Встреча проходила в Валенсии (Испания) и завершилась победой хозяев со счётом 89:84. Самым результативным игроком в составе победителей стал Крис Джонс, набравший 27 очков. В составе «Монако» отличился Джордан Лойд, в активе которого 24 очка.
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