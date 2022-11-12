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Результаты всех матчей Евролиги 11 ноября, турнирная таблица

Результаты всех матчей Евролиги 11 ноября, турнирная таблица
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Греческий «Панатинаикос» на домашней площадке переиграл испанскую «Басконию» в матче 7-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча проходила в Афинах (Греция) и завершилась победой хозяев паркета со счётом 98:83. Самыми результативными игроками матча в составе победителей стали Дуэйн Бэйкон и Деррик Уильямс, набравшие по 16 очков. Дабл-дабл из 11 очков и 11 подборов оформил Георгиос Папаянис. В составе гостей паркета лучшую результативность показал защитник Маркус Ховард, в активе которого 20 очков.

В другом матче игрового дня испанская «Валенсия» одержала победу над «Монако». Встреча проходила в Валенсии (Испания) и завершилась победой хозяев со счётом 89:84. Самым результативным игроком в составе победителей стал Крис Джонс, набравший 27 очков. В составе «Монако» отличился Джордан Лойд, в активе которого 24 очка.

Турнирная таблица и расписание сезона-2022/2023 Евролиги
Евролига. Регулярный чемпионат. 7-й тур
11 ноября 2022, пятница. 22:30 МСК
Панатинаикос
Афины, Греция
Окончен
98 : 83
Баскония
Витория, Испания
Панатинаикос: Бэйкон - 16, Деррик Уильямс - 16, Понитка - 15, Григонис - 13, Ли - 12, Папаяннис - 11, Уолтерс - 9, Гудайтис - 6, Бохоридис, Калаицакис, Калаицакис, Манцукас
Баскония: Ховард - 20, Котсар - 14, Костелло - 10, Томпсон - 9, Хенри - 9, Маринкович - 8, Седекерскис - 7, Гедрайтис - 3, Диес - 3, Куруц, Райэсте
Евролига. Регулярный чемпионат. 7-й тур
11 ноября 2022, пятница. 23:00 МСК
Валенсия
Валенсия, Испания
Окончен
89 : 84
Монако
Монако, Монако
Валенсия: Джонс - 27, Харпер - 16, Уэбб III - 15, Лопес-Аростеги - 12, Дублевич - 6, Клавер - 6, Препелич - 5, Радебо - 2, Александер, Прадилья, Пуэрто, Риверо
Монако: Лойд - 24, Диалло - 14, Джеймс - 12, Окобо - 12, Мотеюнас - 8, Холл - 7, Браун - 5, Блоссомгейм - 2, Кутюр, Морман, Стразель, Уаттара
Комментарии
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