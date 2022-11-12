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39 очков Карри позволили «Голден Стэйт» обыграть «Кливленд»

39 очков Карри позволили «Голден Стэйт» обыграть «Кливленд»
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В Сан-Франциско (США) на стадионе «Чейз Центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Кливленд Кавальерс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 106:101.

Лидером по результативности в этой игре стал разыгрывающий американец Стефен Карри, набравший 39 очков, четыре подбора и пять передач. Также стоит отметить лёгкого форварда Эндрю Уиггинса, который набрал 20 очков и сделал четыре подбора. В составе «Кавальерс» самым результативным стал защитник Донован Митчелл – 29 очков, 10 подборов и девять передач. Дабл-дабл также сумел оформить форвард Эван Мобли – 20 очков, 12 подборов и четыре передачи.

В следующем матче «Голден Стэйт Уорриорз» сыграет на выезде с «Сакраменто Кингз», а «Кливленд Кавальерс» в родных стенах примет «Миннесоту Тимбервулвз».

НБА - регулярный чемпионат
12 ноября 2022, суббота. 06:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
106 : 101
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 40, Уиггинс - 20, Пул - 18, Лэмб - 10, Томпсон - 9, Луни - 7, Грин - 2, Болдуин Мл., Грин, Джером, Дивинченцо, Игуодала, Куминга, Муди, Роллинз, Уайзмен
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 29, Мобли - 20, Гарлэнд - 15, Аллен - 13, ЛеВерт - 11, Лав - 9, Окоро - 4, Дьяките, Лопес, Мобли, Нето, Осман, Рубио, Стивенс, Уиндлер, Уэйд
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