39 очков Карри позволили «Голден Стэйт» обыграть «Кливленд»

В Сан-Франциско (США) на стадионе «Чейз Центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Кливленд Кавальерс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 106:101.
Лидером по результативности в этой игре стал разыгрывающий американец Стефен Карри, набравший 39 очков, четыре подбора и пять передач. Также стоит отметить лёгкого форварда Эндрю Уиггинса, который набрал 20 очков и сделал четыре подбора. В составе «Кавальерс» самым результативным стал защитник Донован Митчелл – 29 очков, 10 подборов и девять передач. Дабл-дабл также сумел оформить форвард Эван Мобли – 20 очков, 12 подборов и четыре передачи.
В следующем матче «Голден Стэйт Уорриорз» сыграет на выезде с «Сакраменто Кингз», а «Кливленд Кавальерс» в родных стенах примет «Миннесоту Тимбервулвз».
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