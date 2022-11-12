Результаты всех матчей НБА 12 ноября, турнирная таблица

12 ноября состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно восемь матчей.



«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.



«Бостон Селтикс» – «Денвер Наггетс» – 131:112.

«Орландо Мэджик» – «Финикс Санз» – 114:97.

«Нью-Йорк Никс» – «Детройт Пистонс» – 121:112.

«Оклахома-Сити Тандер» – «Торонто Рэпторс» – 132:113.

«Сан-Антонио Спёрс» – «Милуоки Бакс» – 111:93.

«Мемфис Гриззлиз» – «Миннесота Тимбервулвз» – 114:103.



«Голден Стэйт Уорриорз» – «Кливленд Кавальерс» – 106:101.



«Лос-Анджелес Лейкерс» – «Сакраменто Кингз» – 114:120.



В самом результативном матче наиболее значимый вклад в победу «Селтикс» внёс форвард Джейсон Тейтум, набравший 34 очка и совершивший восемь подборов и пять передач. В составе «Наггетс» самым результативным стал сербский центровой Никола Йокич – 29 очков, восемь подборов и три передачи.