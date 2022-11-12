Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Мать Карри хотела сделать аборт, будучи беременной Стефеном

Мать Карри хотела сделать аборт, будучи беременной Стефеном
Комментарии

Соня Карри, мать разыгрывающего «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри, призналась, что была в шаге от того, чтобы сделать аборт во время беременности будущей звездой НБА.

«В тот момент я всё же решила принять это решение (не делать аборт. — Прим. «Чемпионата») и посмотрите, каким благословением он стал. Я просто благодарю Бога за то, что этого не случилось», — приводит слова Сони Карри Ahn Fire Digital.

В прошлом сезоне Стефен Карри в составе «Голден Стэйт Уорриорз» четвёртый раз в карьере стал чемпионом НБА и впервые был признан самым ценным игроком финальной серии. В сезоне-2022/2023 Карри принял участие в 11 из 12 матчах регулярного чемпионата, набирая в среднем 33 очка за игру.

Новость по теме
39 очков Карри позволили «Голден Стэйт» обыграть «Кливленд»

Карри и Томпсон попытались сдвинуть с места борца сумо.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022