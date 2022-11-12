Мать Карри хотела сделать аборт, будучи беременной Стефеном

Соня Карри, мать разыгрывающего «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри, призналась, что была в шаге от того, чтобы сделать аборт во время беременности будущей звездой НБА.

«В тот момент я всё же решила принять это решение (не делать аборт. — Прим. «Чемпионата») и посмотрите, каким благословением он стал. Я просто благодарю Бога за то, что этого не случилось», — приводит слова Сони Карри Ahn Fire Digital.

В прошлом сезоне Стефен Карри в составе «Голден Стэйт Уорриорз» четвёртый раз в карьере стал чемпионом НБА и впервые был признан самым ценным игроком финальной серии. В сезоне-2022/2023 Карри принял участие в 11 из 12 матчах регулярного чемпионата, набирая в среднем 33 очка за игру.

Карри и Томпсон попытались сдвинуть с места борца сумо.