Мать Карри хотела сделать аборт, будучи беременной Стефеном
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Соня Карри, мать разыгрывающего «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри, призналась, что была в шаге от того, чтобы сделать аборт во время беременности будущей звездой НБА.
«В тот момент я всё же решила принять это решение (не делать аборт. — Прим. «Чемпионата») и посмотрите, каким благословением он стал. Я просто благодарю Бога за то, что этого не случилось», — приводит слова Сони Карри Ahn Fire Digital.
В прошлом сезоне Стефен Карри в составе «Голден Стэйт Уорриорз» четвёртый раз в карьере стал чемпионом НБА и впервые был признан самым ценным игроком финальной серии. В сезоне-2022/2023 Карри принял участие в 11 из 12 матчах регулярного чемпионата, набирая в среднем 33 очка за игру.
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